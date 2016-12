Nouvelle version du site en ligne

Détails Mis à jour le lundi 10 août 2015

B ienvenue sur le nouveau Giga Presse !

La nouvelle version attendue depuis un long moment est enfin en ligne avec une interface ergonomique entièrement repensée.

Retrouvez notre sélection de journaux et magazines francophones en ligne complètement remise à jour et conforme à notre charte.

Elle est plus étendue grâce à une meilleure intégration du kiosque proposé par notre partenaire Journaux.fr.

Ainsi, vous pouvez consulter certains magazines au format numérique et découvrir des journaux et magazines sortis récemment chez votre marchand.



Mais il n'y a pas que cela ! La presse en ligne des journaux du monde n'est pas en reste. Retrouvez-la dans sa rubrique PRESSE MONDE SUR INTERNET.

De plus, nous avons revu la rubrique documentation. Elle dispose de catégories bien identifiées et elle s'est encore enrichie en ressources de presse et numériques. Alors, en route vers l'information !

Un nouveau moteur de recherche assisté vous permettra de trouver les titres et les données disponibles sur Giga Presse.

Dès le troisième trimestre, vous retrouverez aussi un nouveau carnet personnel doté de nouvelles fonctionnalités.

Et enfin, pour connaitre et interagir avec Giga Presse, il est désormais possible de nous suivre à partir des réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais aussi vous abonner sur les fils d'actualités.



Nous espérons que vous apprécierez.