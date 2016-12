The conversation, un média nouveau

Détails Mis à jour le lundi 21 septembre 2015

Arrivé ce matin sur le Net français, issu du monde anglophone où il existe déjà depuis 2011, ce nouveau média, avec son concept novateur propose des articles écrits par des universitaires et des spécialistes dans leur domaine. Ils traitent de toute l’actualité, des thèmes et des disciplines variés au niveau national. Une version en anglais est disponible pour l’Afrique, l’Australie, la grande Bretagne et les Etats Unis. Dans un futur plus ou moins proche, l’information n’aura plus de frontière linguistique. Telle est l’ambition de The Conversation.

Connaitre les 10 raisons de leur différence : https://theconversation.com/fr/10-ways-we-are-different

The Conversation présenté par Arnaud Mercier, Professeur en Information-Communication à l’Institut Français de presse, Université Panthéon-Assas : https://theconversation.com/the-conversation-france-un-nouveau-media-pour-penser-lactu-47675