Le carnet Giga Presse est enfin disponible

Détails Mis à jour le mercredi 23 septembre 2015

Giga Presse met gratuitement à la disposition de tous les internautes désireux de gérer leurs favoris de n'importe où et à partir de n'importe quel support, un carnet qui est accessible après s'être inscrit.

Cet outil polyvalent permet de rester connecté avec les ressources Giga Presse, par exemple, il est possible de mettre en signet dans son carnet tous ses journaux préférés, mais aussi n'importe quel site que vous avez déniché sur le Net.

Il offre une compatibilité avec d'autres plateformes afin de pouvoir récupérer ses autres favoris et il peut être géré en utilisant n'importe quel navigateur.

Son plus, c'est l'appartenance à une communauté dans laquelle vous pouvez échanger vos favoris pour enrichir votre domaine d'étude.

Vous pouvez si vous le désirez, dès à présent, découvrir toutes les fonctionnalités du Carnet telles que le vote possible sur l'ensemble des favoris et la visualisation des favoris avec le tri par date, par vote ou par titre.

N'ayez aucune inquiétude. Un tutoriel est accessible sur notre site et vous guidera pour une prise en main rapide.

Inscrivez-vous sans plus attendre et n'hésitez pas à nous faire des retours de ce que vous en pensez sur notre page Facebook.