"Retour vers le passé" grâce à l'humour

Pendant 10 ans, de 2001 à 2011, Giga Presse a publié des dessins de presse sur l'actualité du moment.

Des moments d'humour sur des sujets parfois graves mais toujours traités avec tact. Nos talentueux dessinateurs se sont amusés à croquer nos hommes et femmes politiques de tout bord: Chirac, Sarkozy, Ségolène, Jospin et bien d'autres, mais aussi, ont porté un regard lucide et bien sûr avec dérision sur les grands sujets de cette période.

Je vous propose de les retrouver à travers une série d'articles qui vous replongeront dans un passé finalement très récent. En parcourant ces archives, que de sujets encore brûlants aujourd'hui ...

Mais avant de présenter quelques dessins qui introduiront la série prochaine, je tiens à remercier encore une fois les dessinateurs qui ont collaboré à cette rubrique de Giga Presse.

A savoir (par ordre alphabétique):

Jean Pierre Autheman

Pierre Bizalion

Xavier Delucq

Dominique Goubelle

Dominique Merand

Alors, place à quelques dessins de présentation - Pour donner le ton!

Jean-Pierre Autheman - Octobre 2006 -

Comme je le disais, toujours d'actualité. Non ?

Xavier Delucq - Septembre 2008

Célèbre réplique prononcée lors de la visite de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture le 23 février 2008 en réponse à une personne refusant sa poignée de main.

Dominique Merand - Août 2001

Rien ne change ...

Pierre Bizalion - Avril 2006

Discours prononcé par le président Chirac le 27 avril 2006 qui fait de la lutte contre le cancer l'un des trois chantiers prioritaires de son quinquennat

Et pour terminer cet article

Dominique Goubelle - Septembre 2006

Après cette finale de coupe du monde perdue contre l'Italie, le hasard du calendrier fait de nouveau rencontrer la France et l'Italie le 6 septembre 2006 - Un match "revanche" de la finale de Berlin mais sans Zidane qui a pris sa retraite, qui se soldera par une défaite 2-3 de la France.

Ainsi se termine cette introduction rétrospective - Ne manquez pas le prochain article !